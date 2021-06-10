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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

10.06.2021 17:56



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.06.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 16.875.000 -TL olan  çıkarılmış  sermayesinin  tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 oranında 42.187.500-TL    arttırılarak 59.062.500 -TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ' na yapılmıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.     
 Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941783


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