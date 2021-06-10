***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.06.2021 17:56
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.06.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 16.875.000 -TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 oranında 42.187.500-TL arttırılarak 59.062.500 -TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ' na yapılmıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941783
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1570
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4235
18:0510,2785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,1885
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2658
18:05512,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,66
|Açılış
|: 512,98
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4279
|8,4321
|% -1,84
|
|Euro
|10,2724
|10,2791
|% -1,80
|
|Sterlin
|11,8993
|11,9590
|% -1,56
|
|Frank
|9,3786
|9,4351
|% -1,80
|
|Riyal
|2,2418
|2,2531
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,42
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,45
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem