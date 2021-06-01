Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2021 19:55



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Olağan Genel Kurul Onayına Sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0 0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0 0

Ek Açıklamalar
01.06.2021 tarihli 2021 / 7 nolu yönetim kurulu kararında
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 2.092.707 TL ana ortaklık karı ve yasal kayıtlarda da 1.988.576,01 TL dönem net karı olmasına karşılık, 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın, şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi ve kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına, söz konusu kararın 28.06.2021 tarihinde yapılacak şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 290.534,45

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.812.151 2.569.546,04
4. Vergiler ( - ) 719.444 580.970,03
5. Net Dönem Kârı 2.092.707 1.988.576,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 99.428,8 99.428,8
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.993.278,2 1.889.147,21
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.993.278,2 1.889.147,21
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.993.278,2 1.889.147,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939468


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.432
Değişim :  0,81% |  11,55
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.420  
En Yüksek
1.434 En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,77 1.687.982 % 10,00  
KONTR 72,60 12.179.578 % 10,00  
ESEN 31,68 144.802.582 % 10,00  
SASA 33,90 496.221.467 % 9,99  
MTRKS 36,58 70.831.159 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5177 8,5250 % 0,39  
Euro 10,4213 10,4341 % 0,45  
Sterlin 12,0255 12,0858 % -0,07  
Frank 9,4651 9,5221 % 0,59  
Riyal 2,2648 2,2761 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 -3,71  
Altın Gr. 521 521 0,81  
Cumhuriyet 3.438 3.490 -3,00  
Tam 3.421 3.509 -2,69  
Yarım 1.654 1.698 -1,30  
Çeyrek 829 849 -0,64  
Gümüş.Ons 27,98 28,00 -0,07  
Gümüş Gr. 7,67 7,67 0,00  
B. Petrol 70,15 70,15 0,84  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru