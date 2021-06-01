***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Olağan Genel Kurul Onayına SunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0 0B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0 0Ek Açıklamalar01.06.2021 tarihli 2021 / 7 nolu yönetim kurulu kararındaŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 2.092.707 TL ana ortaklık karı ve yasal kayıtlarda da 1.988.576,01 TL dönem net karı olmasına karşılık, 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın, şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi ve kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına, söz konusu kararın 28.06.2021 tarihinde yapılacak şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.875.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 290.534,45* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.812.151 2.569.546,044. Vergiler ( - ) 719.444 580.970,035. Net Dönem Kârı 2.092.707 1.988.576,016. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 99.428,8 99.428,88. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.993.278,2 1.889.147,21Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.993.278,2 1.889.147,2111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.993.278,2 1.889.147,2120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939468BIST