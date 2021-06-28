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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 16:04



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı kar payı dağıtımının genel kurulda görüşülmesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0 0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0 0

Ek Açıklamalar
28.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında gündemin 9.maddesi gereğince, Şirketin Kar dağıtımı konusunda TFRS/TMS dönem esasına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem net karından, TTK'nın 519. Maddesi uyarınca hesaplanan %5 Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan net kar'ının şirketin yatırımlarını yapması ve rakabet gücünü arttırabilmesi için dağıtılmamasını yönetim kurulu önermiştir. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 290.534,45

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.812.151 2.569.546,04
4. Vergiler ( - ) 719.444 580.970,03
5. Net Dönem Kârı 2.092.707 1.988.576,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 99.428,8 99.428,8
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.993.278,2 1.889.147,21
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.993.278,2 1.889.147,21
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.993.278,2 1.889.147,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944497


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