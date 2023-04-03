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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2023 18:28
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİNİN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına esas sözleşmemizin kayıtlı sermaye tavanı başlıklı 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi kapsamında şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi genel kurulca oy birliği ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131294


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