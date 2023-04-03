***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİNİN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI HKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına esas sözleşmemizin kayıtlı sermaye tavanı başlıklı 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi kapsamında şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi genel kurulca oy birliği ile onaylanmıştır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131294BIST