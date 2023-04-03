***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 18:28
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİNİN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına esas sözleşmemizin kayıtlı sermaye tavanı başlıklı 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi kapsamında şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi genel kurulca oy birliği ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131294
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1469
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 13,91
|Açılış
|: 1.228,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1966
|19,2006
|% 0,13
|
|Euro
|20,9174
|20,9421
|% 0,72
|
|Sterlin
|23,7321
|23,8511
|% 0,66
|
|Frank
|20,9503
|21,0765
|% 0,40
|
|Riyal
|5,1044
|5,1300
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|20,22
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,56
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.300
|8.403
|85,00
|
|Yarım
|4.069
|4.112
|42,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|4,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem