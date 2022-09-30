***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMakine ve TeçhizatAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli360.000 Euro ve 1.250.000 TL olarak yaklaşık 7.809.200 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%6Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%13,22Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6,75Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%41,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,33Alım KoşullarıVadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih2023 yılının ocak ayında tamamlanması öngörülmektedir.Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜretim kapasitesisıması beklenmektedir.Karşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYaşar Rulo Makine ve Borghi S.P.AVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz üretim hattında kullanılmak, üretim kapasitesi ve verimliliğin artırılması amacıyla- Yaşar Rulo Makine San. Dış Ltd. Şti'nden toplam 1.250.000 TL tutarında parmak rulo örme makinesi, dış cephe örme makinesi, saten rulo örme makinesi alınacaktır.- Borghi S.P.A'dan temizlik ve oto fırçaları üretiminde kullanılmak üzere 360.000 Euro tutarında makine ithal edilecektir.Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066399BIST