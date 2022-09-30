***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
30.09.2022 18:12
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Makine ve Teçhizat
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
360.000 Euro ve 1.250.000 TL olarak yaklaşık 7.809.200 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%6
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%13,22
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,75
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%41,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,33
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2023 yılının ocak ayında tamamlanması öngörülmektedir.
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Üretim kapasitesisıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yaşar Rulo Makine ve Borghi S.P.A
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz üretim hattında kullanılmak, üretim kapasitesi ve verimliliğin artırılması amacıyla
- Yaşar Rulo Makine San. Dış Ltd. Şti'nden toplam 1.250.000 TL tutarında parmak rulo örme makinesi, dış cephe örme makinesi, saten rulo örme makinesi alınacaktır.
- Borghi S.P.A'dan temizlik ve oto fırçaları üretiminde kullanılmak üzere 360.000 Euro tutarında makine ithal edilecektir.
Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066399
BIST