***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.10.2022 09:24
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12005 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebine istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış bir husus bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073442
BIST
12:203.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 34,38
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:2018,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:2018,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:20985,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,01
|Açılış
|: 985,46
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:18
|FENER
|62,15
|364.821.445
|% 10,00
|
|TURGG
|249,70
|20.320.712
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|516.778.005
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|28.380.563
|% -9,98
|
|ORGE
|22,38
|127.195.041
|% -6,91
|
|YAPRK
|47,96
|33.618.852
|% -6,87
|
|KMPUR
|82,00
|61.048.035
|% -6,82
|
|THYAO
|98,90
|3.273.515.218
|% 0,97
|
|EREGL
|30,86
|2.387.103.144
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,67
|1.838.269.899
|% 2,84
|
|TOASO
|106,10
|1.307.925.682
|% 9,10
|
|SASA
|97,05
|1.298.869.922
|% 4,19
|
|EKGYO
|4,67
|1.180.911.061
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,67
|1.838.269.899
|% 2,84
|
|ODAS
|7,62
|918.571.306
|% -3,91
|
|SKBNK
|1,97
|217.417.283
|% 0,51
|
|TSKB
|2,87
|303.365.678
|% -1,03
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6135
|% 0,17
|
|Euro
|18,2484
|18,2615
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,9949
|21,1002
|% 0,26
|
|Frank
|18,5090
|18,6205
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,65
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-53,00
|
|Tam
|6.656
|6.763
|54,00
|
|Yarım
|3.243
|3.304
|24,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,54
|89,54
|-1,80
|