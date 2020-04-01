***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınının yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmekte, gerek çalışma koşulları gerekse de çalışanların sağlığına yönelik tedbirler ve aksiyonları, ilgili kurumlarımızın öneri ve uyarıları da dikkate alarak devreye almakta ve almaya devam etmektedir.Şirketimiz tarafından salgının yayılmaya başladığı günden itibaren ilgili kurumlarımızın öneri ve uyarıları doğrultusunda gerekli hijyenik önemlerin alınması ve sağlıklı üretim koşullarının oluşturularak üretim faaliyetlerine devam edilmesine karşılık, COVID-19 nedeniyle büyük kurumsal müşterilerimizin perakende satış faaliyetlerine ara vermesi ve bu doğrultuda söz konusu müşterilerimizin taleplerini ertelemeye başlaması ile birlikte çalışanlarımızın sağlığı ve mevcut duruma uygun sağlık koşullarında üretime devam edilmesini teminen bugünden itibaren dönüşümlü üretim modeline geçilmesine karar verilmiş olup, çalışan personel sayısında azaltma yapılmadan haftalık dönüşümlü çalışılacak şekilde üretim yapılması kararı benimsenmiştir.Şirketimizin üretim ve satış adetlerinde piyasa koşulları ve dönüşümlü çalışma modeli sebebiyle azalma yaşanacak olup, mevcut durum itibarıyla geleceğe dönük hacim ve satış tutarı olarak net bir öngörü yapılamamaktadır.Gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de piyasa koşulları doğrultusunda azalan ticari faaliyetler nedeniyle "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmış olup, başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833750BIST