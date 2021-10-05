***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ,5746 sayılı Araştırma , Geliştirme ve Tasarım Faaliyetletinin Desteklenmesi amacıyla teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na AR-GE ve TASARIM merkezi başvurusunda bulunmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerini sunulur..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966988BIST