***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 16:00
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 2.665.647,78 TL 05.01.2022 tarihinde Şirketimizce İstanbul 24.İcra Müdürlüğü,2022/259 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988985
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1556
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,3953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2435
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:05795,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 13,33
|Açılış
|: 795,84
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|2,09
|3.319.550
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.249
|% 10,00
|
|SEKUR
|18,26
|35.025.345
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.356.507
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.413.654
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.151.828
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.155.110
|% -9,91
|
|KLKIM
|17,70
|81.253.473
|% -7,72
|
|BUCIM
|3,83
|52.816.512
|% -6,81
|
|SANFM
|27,90
|20.303.841
|% -6,69
|
|THYAO
|23,94
|2.887.653.903
|% 5,00
|
|EREGL
|30,90
|2.545.201.928
|% 2,25
|
|GARAN
|11,46
|1.787.576.462
|% 0,26
|
|PETKM
|8,83
|1.603.285.398
|% 7,81
|
|SISE
|14,43
|1.313.114.487
|% 1,19
|
|PETKM
|8,83
|1.603.285.398
|% 7,81
|
|YKBNK
|3,51
|617.619.020
|% 2,33
|
|GARAN
|11,46
|1.787.576.462
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,30
|343.085.476
|% 1,77
|
|THYAO
|23,94
|2.887.653.903
|% 5,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5392
|13,5613
|% 1,15
|
|Euro
|15,3562
|15,4054
|% 1,67
|
|Sterlin
|18,3227
|18,4146
|% 1,34
|
|Frank
|14,7633
|14,8523
|% 1,33
|
|Riyal
|3,5996
|3,6176
|% 1,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|10,59
|
|Altın Gr.
|797
|797
|14,31
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,17
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,25
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198