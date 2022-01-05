***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 2.665.647,78 TL 05.01.2022 tarihinde Şirketimizce İstanbul 24.İcra Müdürlüğü,2022/259 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988985BIST