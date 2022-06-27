***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 12:44
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK ' nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının şirketimizin TL kredi kullanımlarını,nakit akışını ve üretim faaliyetleri üzerinde etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039373
BIST
13:072.516
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -38,33
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:0716,7257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1587
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:0717,6977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1295
|Açılış
|: 17,7200
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|Önceki Kapanış
|: 17,8650
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17,8485
En Düşük
17,0117
13:07988,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,63
|Açılış
|: 988,47
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:07
|SANEL
|7,92
|6.923.846
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.390.190
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.264.639
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.039.534
|% 9,87
|
|ATSYH
|49,00
|245.000
|% 8,89
|
|MZHLD
|80,20
|2.398.301
|% -9,99
|
|SNKRN
|23,20
|454.047
|% -9,94
|
|KRSTL
|6,96
|1.557.495
|% -9,61
|
|KSTUR
|198,30
|46.006
|% -8,19
|
|BALAT
|12,05
|67.565
|% -7,31
|
|THYAO
|49,62
|2.531.585.580
|% -1,25
|
|SISE
|21,44
|982.165.059
|% -1,47
|
|EREGL
|27,68
|824.765.740
|% -0,65
|
|ASELS
|23,74
|587.572.787
|% -3,34
|
|SAHOL
|20,22
|511.773.246
|% -1,94
|
|ODAS
|3,14
|276.892.339
|% -1,88
|
|YKBNK
|4,64
|352.928.031
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,54
|132.714.005
|% -2,31
|
|THYAO
|49,62
|2.531.585.580
|% -1,25
|
|AKBNK
|8,52
|427.286.363
|% -2,85
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7164
|16,7257
|% -0,94
|
|Euro
|17,6761
|17,6977
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,4794
|20,5821
|% -0,85
|
|Frank
|17,3897
|17,4945
|% -0,90
|
|Riyal
|4,4425
|4,4647
|% -0,97
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|11,76
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-28,00
|
|Tam
|6.579
|6.673
|-189,00
|
|Yarım
|3.230
|3.264
|-92,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,49
|