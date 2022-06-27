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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.06.2022 12:44
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BDDK ' nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının şirketimizin TL kredi kullanımlarını,nakit akışını ve üretim faaliyetleri üzerinde etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039373


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 7,92 6.923.846 % 10,00  
MAKIM 17,11 37.390.190 % 9,96  
IHAAS 29,14 2.264.639 % 9,96  
GENTS 5,12 34.039.534 % 9,87  
ATSYH 49,00 245.000 % 8,89  
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Dolar 16,7164 16,7257 % -0,94  
Euro 17,6761 17,6977 % -0,73  
Sterlin 20,4794 20,5821 % -0,85  
Frank 17,3897 17,4945 % -0,90  
Riyal 4,4425 4,4647 % -0,97  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 11,76  
Altın Gr. 989 989 -3,33  
Cumhuriyet 6.596 6.696 -28,00  
Tam 6.579 6.673 -189,00  
Yarım 3.230 3.264 -92,00  
Çeyrek 1.618 1.631 -47,00  
Gümüş.Ons 21,49 21,51 0,35  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 0,08  
B. Petrol 110 110 0,49  
Seans Raporu 13:07
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