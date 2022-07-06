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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2022 14:43
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvuru SPK'nın 30.06.2022 tarih ve 35/982 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumu'nda 01.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.
- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %250'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.07.2022 ile 21.07.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr ve sermaye artırımına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042136


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Çeyrek 1.590 1.607 -8,00  
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