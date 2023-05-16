***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 16:08
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.12.2017 Tarihli Vergi Cezalarına Konu Bildirimde Yer Alan Cezalar, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 1.Vergi Dava Dairesinin 2020/213 Esas ve Danıştay 9.Dairesinin 2020/5453 ve 2021/529 Esas Sayılı Dosyalarıyla Kaldırılmış ve Dosyalar Kapatılmıştır.
Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151688
BIST
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|PCILT
|20,74
|8.867.777
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|EUPWR
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|PSGYO
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|120.015.840
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|AEFES
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|DAGHL
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|ISCTR
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|YKBNK
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|AKBNK
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|EKGYO
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|GARAN
|27,66
|3.166.636.201
|% -7,18
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|16:51
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|Dolar
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|5,2662
|% 0,25
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|Altın Ons
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|2.010
|-6,76
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|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,40
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|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
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|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
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|Yarım
|4.455
|4.593
|-78,00
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|Çeyrek
|2.221
|2.290
|-46,00
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|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|-0,04
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|B. Petrol
|75,58
|75,58
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