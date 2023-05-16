***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.12.2017 Tarihli Vergi Cezalarına Konu Bildirimde Yer Alan Cezalar, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 1.Vergi Dava Dairesinin 2020/213 Esas ve Danıştay 9.Dairesinin 2020/5453 ve 2021/529 Esas Sayılı Dosyalarıyla Kaldırılmış ve Dosyalar Kapatılmıştır.Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151688BIST