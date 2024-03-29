***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2024 yılı satış bağlantıları kapsamındaBursa ilinde ki 1 bayimiz ile 5.000.000 TL satış bağlantısı yapılmış olup avans ödemesi alınmıştır.Ciro ve karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Kamuoyuna Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264244BIST