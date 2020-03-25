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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25.03.2020 15:59
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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izne istinaden Şirketimiz paylarının geri alımının aşağıda belirtilen şartlarda gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Bu kapsamda,
1) Şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimiz tarafından paylarının geri alımının yapılabilmesine,
2) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 750.000 TL ve,
3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay adedinin 500.000 adet olarak belirlenmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832120


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