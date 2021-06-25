***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAYLARIN GERİ ALIMI HKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni DÜZELTME YOKTURGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 26.03.2020 18,335 0,11 1,333 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.462 0,01 5,7 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 4.234 0,03 5,71 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.489 0,04 5,72 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 42.815 0,3 5,73 YOKTUREk Açıklamalar25 Mart 2020 tarihli şirket paylarının geri alım kararı gereğince25.06.2021 tarihinde 5,70 – 5,73 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944154BIST