***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
25.06.2021 16:04
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi PAYLARIN GERİ ALIMI HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni DÜZELTME YOKTUR
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 26.03.2020 18,335 0,11 1,333 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.462 0,01 5,7 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 4.234 0,03 5,71 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.489 0,04 5,72 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 42.815 0,3 5,73 YOKTUR
Ek Açıklamalar
25 Mart 2020 tarihli şirket paylarının geri alım kararı gereğince
25.06.2021 tarihinde 5,70 – 5,73 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944154
BIST