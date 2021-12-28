***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 26.03.2020 18,335 0,11 1,333 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.462 0,01 5,7 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 4.234 0,03 5,71 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.489 0,04 5,72 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 42.815 0,3 5,73 YOKTURGeri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 5,73 4,55 310.801,12 ÖZKAYNAK 68.335 0,4Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 25.03.2020 tarihinde alınan kararı ile 26.03.2020 tarihinde başlatılan pay geri alım programı bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.İlgili geri alım programı kapsamında 68.335 adet IZFAS payına tekabül eden 310.801,12 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %0.40'tır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 1,33 TL, en yüksek 5,73 TL ve ortalama 4,55 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986600BIST