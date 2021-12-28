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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.12.2021 15:47
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 26.03.2020 18,335 0,11 1,333 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.462 0,01 5,7 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 4.234 0,03 5,71 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 1.489 0,04 5,72 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 25.06.2021 42.815 0,3 5,73 YOKTUR

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 5,73 4,55 310.801,12 ÖZKAYNAK 68.335 0,4

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 25.03.2020 tarihinde alınan kararı ile 26.03.2020 tarihinde başlatılan pay geri alım programı bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.
İlgili geri alım programı kapsamında 68.335 adet IZFAS payına tekabül eden 310.801,12 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %0.40'tır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 1,33 TL, en yüksek 5,73 TL ve ortalama 4,55 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986600


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