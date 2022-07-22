***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KULLANILMAYAN RÜÇHAN HAKKI TUTARINA İLİŞKİN AÇIKLAMAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 Nâma A Grubu, IZFA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIFIR00026B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 Nâma B Grubu, IZFAS(RÜÇHAN), TRRIFIR00018 165.500,042Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000 165.500,042Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.07.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.07.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 07.07.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 165.500,042 TL olup, kalan paylar, 26 – 27 Temmuz 2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzereKamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047303BIST