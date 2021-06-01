***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 17:16
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 375000 TRY 375000 TRY 2,22 VARDIR İşlem Görmüyor
B Nama 16500000 TRY 16500000 TRY 97,78 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939382
BIST
17:061.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:068,5186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0610,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:06520,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,38
|Açılış
|: 520,20
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,91
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ESEN
|31,68
|144.450.586
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.031.910
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.358.871
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|34.806.320
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.250.210
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.713.215
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,13
|1.266.574.487
|% 1,75
|
|THYAO
|13,36
|834.094.635
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|601.584.582
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|540.319.098
|% 1,53
|
|EREGL
|19,49
|391.277.631
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,22
|601.584.582
|% 3,26
|
|GARAN
|8,13
|1.266.574.487
|% 1,75
|
|ODAS
|2,08
|241.250.210
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.159.214
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|170.333.382
|% -0,51
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5165
|8,5186
|% 0,31
|
|Euro
|10,4361
|10,4423
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0407
|12,1011
|% 0,05
|
|Frank
|9,4522
|9,5091
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2640
|2,2753
|% 0,28
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-8,00
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|6,00
|
|Tam
|3.430
|3.518
|5,97
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|2,89
|
|Çeyrek
|831
|851
|1,45
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,88
|