***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 14:16
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimciiliskileri@izmirfirca.com.tr S.P.FAALİYETLERİ DÜZEY 3 212809
SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimciiliskileri@izmirfirca.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 701514
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943548
BIST
16:231.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:238,7029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0671
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:2310,3666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0905
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:23497,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,19
|Açılış
|: 497,63
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:23
|VAKFN
|10,57
|163.928.852
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.595.160
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.322.822
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.672.073
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.375.344
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|AYCES
|72,10
|3.324.592
|% -7,09
|
|BJKAS
|6,38
|178.528.564
|% -6,86
|
|TSPOR
|2,64
|52.976.096
|% -6,71
|
|THYAO
|14,86
|1.337.527.290
|% 1,85
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|GARAN
|8,32
|696.275.631
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,17
|453.712.354
|% 1,88
|
|FENER
|38,32
|430.633.857
|% -2,74
|
|EKGYO
|2,17
|453.712.354
|% 1,88
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|YKBNK
|2,17
|325.202.052
|% 0,46
|
|THYAO
|14,86
|1.337.527.290
|% 1,85
|
|GARAN
|8,32
|696.275.631
|% 1,59
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7016
|8,7029
|% -0,77
|
|Euro
|10,3594
|10,3666
|% -0,87
|
|Sterlin
|12,0596
|12,1201
|% -1,02
|
|Frank
|9,4269
|9,4837
|% -0,93
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% -0,74
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-6,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-24,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|-23,06
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-11,16
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:33EUYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 585 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 10, 063.00 milyon TL de
-
16:27EUHOL
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 564, 476 adet işlem
-
16:26JANTS
Yüzde 6.84 oranında artışla 82.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 815, 629 adet işlem
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 08 artarak (% 0.65 ) 1, 247