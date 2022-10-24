***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 10:35
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimiliskileri@izmirfirca.com.tr S.P.FAALİYETLERİ DÜZEY 3 212809
SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimiliskileri@izmirfirca.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 701514
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 375000 TRY 1312500 TRY 2,22 VARDIR İşlem Görmüyor
B Nama 16500000 TRY 57750000 TRY 97,78 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073470
BIST
11:533.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 28,68
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:5318,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:5318,3081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:53984,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,52
|Açılış
|: 984,95
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler11:53
|FENER
|62,15
|361.284.737
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.886.434
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|209.755.154
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.616.241
|% -9,98
|
|CEMAS
|1,96
|162.793.636
|% -5,77
|
|BAKAB
|37,22
|16.305.946
|% -5,24
|
|ULUFA
|4,17
|32.602.230
|% -5,23
|
|THYAO
|98,55
|2.820.325.933
|% 0,61
|
|EREGL
|31,00
|2.312.333.677
|% 4,94
|
|KRDMD
|12,73
|1.659.266.766
|% 3,33
|
|SASA
|95,65
|1.216.317.558
|% 2,68
|
|EKGYO
|4,67
|1.139.650.607
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,67
|1.139.650.607
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,73
|1.659.266.766
|% 3,33
|
|ODAS
|7,52
|813.300.124
|% -5,17
|
|TSKB
|2,87
|274.505.756
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,98
|185.517.481
|% 1,02
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6100
|% 0,15
|
|Euro
|18,2933
|18,3081
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0052
|21,1105
|% 0,31
|
|Frank
|18,5175
|18,6290
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,13
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.672
|6.783
|74,00
|
|Yarım
|3.251
|3.314
|34,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-1,81
|