***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimiliskileri@izmirfirca.com.tr S.P.FAALİYETLERİ DÜZEY 3 212809SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimiliskileri@izmirfirca.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 701514Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 375000 TRY 1312500 TRY 2,22 VARDIR İşlem GörmüyorB Nama 16500000 TRY 57750000 TRY 97,78 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073470BIST