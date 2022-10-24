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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 10:35
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimiliskileri@izmirfirca.com.tr S.P.FAALİYETLERİ DÜZEY 3 212809
SELAHATTİN SAYSEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 22.06.2021 2323283187 yatirimiliskileri@izmirfirca.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 701514

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 375000 TRY 1312500 TRY 2,22 VARDIR İşlem Görmüyor
B Nama 16500000 TRY 57750000 TRY 97,78 YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073470


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BIST En Aktif Hisseler11:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 62,15 361.284.737 % 10,00  
SUMAS 92,40 70.871 % 10,00  
SODSN 30,14 370.933 % 10,00  
KERVN 0,66 1.140.262 % 10,00  
BMSTL 29,10 26.886.434 % 9,98  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 18,6050 18,6100 % 0,15  
Euro 18,2933 18,3081 % -0,12  
Sterlin 21,0052 21,1105 % 0,31  
Frank 18,5175 18,6290 % -0,18  
Riyal 4,9354 4,9601 % 0,13  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -9,74  
Altın Gr. 985 985 -5,39  
Cumhuriyet 6.677 6.778 46,00  
Tam 6.672 6.783 74,00  
Yarım 3.251 3.314 34,00  
Çeyrek 1.630 1.657 16,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,16 -0,29  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,17  
B. Petrol 89,53 89,53 -1,81  
Seans Raporu 11:53
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