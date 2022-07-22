***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
22.07.2022 13:13
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 07.07.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 165.500,042 TL olup, kalan paylar, 26 – 27 Temmuz 2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047304
BIST
13:162.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,00
|Açılış
|: 2.524
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|Önceki Kapanış
|: 2.511
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2.542
En Düşük
2.524
13:1617,7612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 17,9000
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|Önceki Kapanış
|: 17,9000
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En Düşük
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13:1618,0453
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|Önceki Kapanış
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13:16983,59
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|: 0,47%
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|Açılış
|: 983,59
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|Önceki Kapanış
|: 979,01
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985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KLRHO
|16,28
|35.560.265
|% 10,00
|
|ATSYH
|70,00
|4.055.457
|% 9,38
|
|SANEL
|12,34
|2.190.659
|% 8,91
|
|ULUUN
|27,50
|350.015.612
|% 8,70
|
|TLMAN
|31,22
|30.239.206
|% 7,88
|
|UFUK
|91,50
|4.454.844
|% -7,48
|
|DOBUR
|48,90
|4.977.488
|% -3,74
|
|ORCAY
|17,96
|87.302.208
|% -3,65
|
|AVTUR
|2,11
|1.536.277
|% -3,21
|
|PGSUS
|172,20
|210.105.303
|% -3,10
|
|THYAO
|51,60
|1.390.148.054
|% 0,00
|
|SISE
|21,46
|1.008.251.638
|% 1,51
|
|ODAS
|3,73
|425.161.832
|% 1,08
|
|SAHOL
|19,69
|372.499.237
|% 2,34
|
|ULUUN
|27,50
|350.015.612
|% 8,70
|
|ODAS
|3,73
|425.161.832
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,07
|309.825.776
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,36
|134.787.498
|% 3,03
|
|DOHOL
|3,79
|263.284.969
|% 3,84
|
|IEYHO
|0,83
|52.647.404
|% 6,41
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7511
|17,7612
|% 0,29
|
|Euro
|18,0310
|18,0453
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,1079
|21,2137
|% -0,46
|
|Frank
|18,2655
|18,3755
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7082
|4,7318
|% 0,15
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|3,14
|
|Altın Gr.
|983
|983
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.653
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.242
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,65
|