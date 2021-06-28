***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2021 18:09
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0361
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05492,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,02
|Açılış
|: 492,86
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.765.659
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.652.809
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.378.319
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.835
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.606.666
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|954.626
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.397.765
|% -8,57
|
|THYAO
|13,39
|1.184.695.302
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.040.465.796
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|634.683.618
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|539.290.443
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|517.087.551
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|634.683.618
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.142.103
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|171.881.416
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.040.465.796
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.709.239
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7275
|8,7292
|% 0,53
|
|Euro
|10,3985
|10,4063
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0378
|12,0982
|% 0,10
|
|Frank
|9,4408
|9,4976
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3203
|2,3320
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-20,74
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem