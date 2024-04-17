***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.04.2024 09:09
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273309
BIST
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10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|24,10
|179.905.926
|% 9,85
|
|DNISI
|21,08
|24.030.352
|% 7,50
|
|UFUK
|403,50
|19.650.306
|% 6,32
|
|SNICA
|37,46
|91.207.420
|% 6,24
|
|SOKM
|60,00
|285.965.511
|% -4,53
|
|ENSRI
|30,80
|28.899.755
|% -4,35
|
|AKYHO
|8,28
|40.993.227
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|KCAER
|60,85
|500.705.498
|% -3,79
|
|THYAO
|301,00
|963.911.912
|% 1,35
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|AKBNK
|56,85
|627.882.002
|% 1,79
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|KOZAL
|24,92
|570.029.562
|% 1,63
|
|ZOREN
|5,91
|273.401.928
|% 3,32
|
|EKGYO
|10,48
|480.105.806
|% -2,06
|
|ISCTR
|12,34
|543.263.432
|% 1,48
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5263
|32,5311
|% 0,25
|
|Euro
|34,6075
|34,6233
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4700
|40,6728
|% 0,27
|
|Frank
|35,6418
|35,8205
|% 0,19
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% -0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,33
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|951,92
|952,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,77
|1.021,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,74
|89,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.379,03
|2.379,39
|% 0,66
|