***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 09:03
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Dilberoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881866
BIST
10:311.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:317,9218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:319,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0158
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:31483,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 483,64
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:31
|EUYO
|3,41
|1.184.985
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.181.090
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.067.968
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.581.110
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.222.888
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|407.225
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.929.858
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|238.089
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|417.653.576
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,15
|385.364.555
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,95
|183.946.604
|% 2,63
|
|SISE
|6,81
|158.334.495
|% 0,74
|
|TUPRS
|82,75
|153.306.527
|% -1,02
|
|ZOREN
|3,15
|385.364.555
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,95
|183.946.604
|% 2,63
|
|PETKM
|4,79
|417.653.576
|% -1,24
|
|KRDMD
|3,73
|145.912.998
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,77
|67.041.127
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9181
|7,9218
|% 0,14
|
|Euro
|9,3014
|9,3076
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2504
|10,3018
|% -0,11
|
|Frank
|8,6251
|8,6771
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1021
|2,1127
|% -0,01
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,13
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,16
|