***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.10.2020 09:12
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Dilberoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882092
BIST
10:281.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,56
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:287,9258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:289,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:28485,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,78
|Açılış
|: 485,53
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TKURU
|357,50
|28.542.939
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|34.912.206
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.089.851
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|4.358.625
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,72
|184.928.228
|% 8,18
|
|KERVT
|7,93
|138.157.404
|% 5,45
|
|EKGYO
|1,95
|120.244.890
|% 0,52
|
|PETKM
|4,72
|117.110.213
|% 0,43
|
|TUPRS
|82,05
|106.996.912
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,72
|184.928.228
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,95
|120.244.890
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|44.784.777
|% 1,72
|
|ZOREN
|3,00
|100.703.110
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,75
|43.322.766
|% 1,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9216
|7,9258
|% -0,08
|
|Euro
|9,2773
|9,2834
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,1923
|10,2434
|% -0,25
|
|Frank
|8,6165
|8,6685
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1044
|2,1149
|% -0,31
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,86
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|