***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2020 09:06
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Dilberoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882695
BIST
13:211.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:217,8436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:219,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:21483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:21
|NIBAS
|41,80
|4.076.118
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.628.229
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|143.123.417
|% -9,94
|
|KARSN
|3,31
|744.929.539
|% 5,75
|
|GARAN
|7,55
|658.899.557
|% 1,07
|
|SISE
|7,04
|656.682.741
|% 0,86
|
|ITTFH
|10,68
|433.234.016
|% -3,26
|
|KLGYO
|15,50
|426.602.861
|% -5,55
|
|KARSN
|3,31
|744.929.539
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,29
|199.650.012
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,94
|260.017.253
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,03
|265.197.989
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|306.823.647
|% 0,84
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8383
|7,8436
|% -0,28
|
|Euro
|9,2940
|9,2986
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2085
|10,2596
|% 0,56
|
|Frank
|8,6370
|8,6890
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0847
|2,0952
|% -0,27
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|10,94
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|5,29
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|