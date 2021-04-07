***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2021 09:08
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Dilberoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924088
BIST
11:521.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,56
|Açılış
|: 1.421
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|Önceki Kapanış
|: 1.421
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En Düşük
1.404
11:528,1557
En Yüksek
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|: 0,34%
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|: 8,1350
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|Önceki Kapanış
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8,1997
En Düşük
8,1173
11:529,7007
En Yüksek
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|: 0,31%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 455,82
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|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:50
|MTRKS
|33,88
|87.343
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|30.750.157
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.499.763
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.872.560
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.043.465
|% 9,96
|
|TRILC
|53,25
|32.922.429
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,35
|527.072.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|7,46
|434.365.729
|% 1,36
|
|GARAN
|6,76
|330.229.682
|% -0,44
|
|THYAO
|13,02
|330.106.555
|% 2,04
|
|JANTS
|911,60
|302.095.771
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,92
|141.847.999
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|92.825.099
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|145.197.690
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,46
|434.365.729
|% 1,36
|
|ODAS
|3,72
|214.421.123
|% 1,36
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1496
|8,1511
|% 0,28
|
|Euro
|9,6922
|9,7000
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2354
|11,2917
|% 0,20
|
|Frank
|8,7350
|8,7876
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1671
|2,1780
|% 0,22
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,25
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,35
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