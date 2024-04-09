Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

09.04.2024 09:04
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Natan Kohen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271331


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:299.815
Değişim :  0,60% |  58,31
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747 En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 171,60 10.234.069 % 10,00  
ENTRA 14,64 22.156.557 % 9,99  
UFUK 313,75 24.801.916 % 9,99  
DAPGM 35,50 328.012.797 % 9,98  
GEREL 39,68 139.680.349 % 9,98  
daha fazla
12:29 Alış Satış %  
Dolar 32,1834 32,1889 % 0,61  
Euro 34,9662 34,9749 % 0,14  
Sterlin 41,0634 41,2692 % 1,01  
Frank 35,8817 36,0616 % 1,12  
Riyal 8,6409 8,6842 % 0,89  
daha fazla
12:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,12 28,15 % 0,66  
Platin 980,33 981,54 % 0,66  
Paladyum 1.061,93 1.064,36 % 0,66  
Brent Pet. 90,66 90,66 % 0,66  
Altın Ons 2.363,33 2.363,71 % 0,66  
Seans Raporu 12:29
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru