***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.06.2022 20:50
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.06.2022
Alım
750
12.700,00
23.06.2022
Satım
2.502
42.452,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039021
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0304
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.018,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.017,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3359
|17,3571
|% 0,10
|
|Euro
|18,2219
|18,2973
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,1537
|21,2598
|% -0,11
|
|Frank
|17,9719
|18,0801
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6095
|4,6327
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.753
|6.871
|-47,00
|
|Yarım
|3.315
|3.361
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,01
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,13
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Seans Raporu
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