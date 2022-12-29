***IZINV* *EUHOL* *AHGAZ* *DGNMO* *OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.12.2022 09:24
***IZINV******EUHOL******AHGAZ******DGNMO******OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AHGAZ, DGNMO, EUHOL, IZINV, OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091046
BIST
10:475.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 11,36
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4718,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4719,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0777
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:471.087,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.087,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TERA
|17,71
|544.441
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.468.903
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|20.718.882
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|IZFAS
|5,04
|5.879.903
|% -5,44
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|THYAO
|139,90
|1.205.312.224
|% -0,14
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ASELS
|58,50
|628.488.437
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,24
|623.862.106
|% 0,98
|
|YKBNK
|11,89
|586.648.065
|% 2,59
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|TSKB
|4,31
|154.303.772
|% 1,17
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7189
|18,7254
|% 0,08
|
|Euro
|20,0400
|20,0500
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4427
|22,5553
|% 0,10
|
|Frank
|20,0902
|20,2112
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,54
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.337
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.553
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,94
|
Seans Raporu
10:45
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11:00ARSAN
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 867 adet işlem
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10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, TKFEN, YKBNK
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10:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.20 ) 4, 734
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10:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, TERA, UZERB, DIRIT, RYSAS, RYGYO
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10:59
CELHA, IMASM, BTCIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında