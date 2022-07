***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul - Hyatt Centric Levent İstanbul OteliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,5 - 2022 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaya sunulması,6 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,10 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İz Yatırım Holding A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2022 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/06/2022 tarih ve E.90726394-431.03-00075444187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ İBRAHİM AKGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11/05/2022 tarih ve 10575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 05/05/2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.545.626,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 15.545.626 adet paydan 32.940,00 TL nominal değerindeki 32.940 adet payın asaleten, 8.073.126,00 TL değerindeki 8.073.126 adet payın temsilen olmak üzere toplam 8.106.066,00 TL değerindeki 8.106.066 adet payın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına DAVİD JAMES PRICE, tutanak yazmanlığına MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi.2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2021 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.4- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.6- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz konusu işlemlere ilişkin bilgiler verildi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.7- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Olağan Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen Büyük Britanya vatandaşı David James Price'ın Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. vatandaşı Umut Emirler'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, T.C. vatandaşı Ömer Uyan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve görevi kabul ettiklerine dair 10.06.2022 tarihli yazılı beyanları bulunan T.C. vatandaşı Veli Cengiz'in ve T.C. vatandaşı Emel Batuman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.8- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4.500,00 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.9- Bağışlarla ilgili gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı ifade edildi.Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.10- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde 2021 mali yılının zarar ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2021 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine ilişkin olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığı beyan edildi.13- Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı David James Price ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler söz alarak son dönemlerde artan döviz kurunun, süt üretiminde kullanılan yem, katkı maddeleri ve diğer hammaddeler üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü fiyat baskısı sebebiyle süt üretimi alanının Şirket iştiraki İz Agriculture A.Ş. için sürdürülebilir olmadığını, iştirakin zarar etmesinin önüne geçilip daha katma değerli ve pozitif nakit akışı sağlayacak alanlarda faaliyete devam edilmesini planladıklarını anlattı. Bu doğrultuda, İz Agriculture A.Ş.'de bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile öncelikli olarak yem / tarımsal ürün alım satımı ve hayvan alım satımı yapılmasına karar verildiğini anlattı. Kamuoyuna açıklandığı üzere Jeotermal alanında yatırım yapılması planlandığını, bu doğrultuda GMK Enerji ile görüşmeler yapıldığını ve jeotermal sahalar ile alakalı teknik, hukuki ve finansal durum tespit süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Holding bünyesinde e-mobilite, teknoloji ve kimya gibi sektörlerde farklı iştirakler katmayı hedeflediklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.14- Dilek ve temenniler kısmında pay sahiplerinden Ali Süzmeçelik, Talat Başak, Hamza İnan ve Sevda Saygı söz olarak şirketin faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerde bulundu ve Ali Süzmeçelik hisseyle alakalı görüşlerini dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler söz alarak jeotermal enerji yatırımının 250 MW olduğundan bahsetti. 