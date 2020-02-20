***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:34
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820458
BIST
17:42115.676
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -3.520,26
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:426,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:426,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:42316,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,76
|Açılış
|: 316,22
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.732
|% 19,87
|
|HATEK
|9,44
|43.379.539
|% 10,28
|
|QNBFL
|145,40
|8.774.900
|% 10,15
|
|LOGO
|72,45
|95.202.732
|% 6,70
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|GSRAY
|3,12
|912.890.029
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.100.436
|% -19,92
|
|FENER
|15,83
|869.919.396
|% -18,57
|
|VERTU
|5,38
|39.415.979
|% -18,48
|
|BJKAS
|2,94
|1.233.883.501
|% -16,48
|
|ASELS
|28,56
|1.755.270.615
|% -4,10
|
|THYAO
|14,41
|1.602.182.495
|% -3,29
|
|BJKAS
|2,94
|1.233.883.501
|% -16,48
|
|GSRAY
|3,12
|912.890.029
|% -20,00
|
|FENER
|15,83
|869.919.396
|% -18,57
|
|BJKAS
|2,94
|1.233.883.501
|% -16,48
|
|CEMAS
|1,24
|401.689.561
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|393.699.065
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|912.890.029
|% -20,00
|
|ODAS
|2,04
|460.286.586
|% -8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8030
|7,8421
|% -0,46
|
|Frank
|6,1718
|6,2090
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6181
|1,6262
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|0,44
|
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