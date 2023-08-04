***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [IZMDC]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihleri itibarıyla hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181041BIST