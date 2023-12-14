***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.12.2023 10:36
***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi IZMDC Pay Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 105.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 35 No' lu toplantısında
Şirketimizin % 63,32 oranla bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve ana ortağı olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (İDÇ) Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisse fiyatının İDÇ faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı kapsamında bağlı ortaklık olarak
-İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisselerinin (IZMDC), 3 yıl süre ile 105.000.000 adet paya kadar geri alım işlemi yapılmasına,
-Geri alım işlemi için ayrılan 650.000.000,00 TL fonun şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmasına,
-Yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225707
BIST