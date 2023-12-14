***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi IZMDC Pay Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IZMDCGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 105.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 35 No' lu toplantısındaŞirketimizin % 63,32 oranla bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve ana ortağı olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (İDÇ) Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisse fiyatının İDÇ faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı kapsamında bağlı ortaklık olarak-İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisselerinin (IZMDC), 3 yıl süre ile 105.000.000 adet paya kadar geri alım işlemi yapılmasına,-Geri alım işlemi için ayrılan 650.000.000,00 TL fonun şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmasına,-Yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225707BIST