***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 25.12.2023 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IZMDCGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 105.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 14.12.2023 3.800.000 0,253 5,18 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 20.12.2023 1.800.000 0,12 5,48 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 21.12.2023 400.000 0,027 5,47 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 25.12.2023 4.300.000 0,287 5,24 -Ek Açıklamalar14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında25.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,21 TL–5,25 TL (ortalama 5,24 TL) fiyat aralığından toplam 4.300.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır.25.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 10.300.000,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 0,687 olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229041BIST