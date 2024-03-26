***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 26.03.2024 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IZMDCGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 105.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 14.12.2023 3.800.000 0,253 5,18 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 20.12.2023 1.800.000 0,12 5,48 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 21.12.2023 400.000 0,027 5,47 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 25.12.2023 4.300.000 0,287 5,24 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 26.12.2023 1.734.964 0,116 5,32 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 04.01.2024 320.000 0,021 5,39 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 11.01.2024 900.000 0,06 5,597 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 17.01.2024 1.634.466 0,109 5,993 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 18.01.2024 460.000 0,031 6,1 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 24.01.2024 432.934 0,029 5,984 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 02.02.2024 2.200.000 0,147 6,348 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 05.02.2024 200.000 0,013 6,369 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 06.02.2024 1.970.000 0,131 6,385 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 08.02.2024 2.427.347 0,162 6,59 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 20.02.2024 714.690 0,048 6,598 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 21.02.2024 758.124 0,051 6,691 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 23.02.2024 3.201.652 0,213 6,749B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 27.02.2024 3.700.000 0,247 6,68 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 06.03.2024 2.637.797 0,176 6,438 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 14.03.2024 1.741.131 0,116 6,423 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 18.03.2024 1.000.076 0,067 6,234 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 19.03.2024 969.018 0,065 6,2 -B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 26.03.2024 1.564.137 0,104 6,087 -Ek Açıklamalar14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında26.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 6,06 TL–6,10 TL (ortalama 6,087 TL) fiyat aralığından toplam 1.564.137,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır.26.03.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 38.866.336,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 2,591 olmuştur.Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262787BIST