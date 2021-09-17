***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik Enerjisi ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000.000,00 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı104.434.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar104.434.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%20,89Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%85,44Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%85,44Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,80İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,00Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2021 tarih ve 20 nolu toplantısında, Bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin, toplam 110.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, rüçhan hakkımızın 104.434.000,00 TL tutarında kullanılmasına ve bu şekilde % 82,76 oranındaki payımızın % 85,44 oranına yükseltilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964394BIST