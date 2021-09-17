***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
17.09.2021 18:57
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Enerjisi Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
104.434.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
104.434.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%20,89
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%85,44
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%85,44
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,80
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,00
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2021 tarih ve 20 nolu toplantısında, Bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin, toplam 110.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, rüçhan hakkımızın 104.434.000,00 TL tutarında kullanılmasına ve bu şekilde % 82,76 oranındaki payımızın % 85,44 oranına yükseltilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964394
BIST