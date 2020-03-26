***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı adres değişikliği.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 04.03.2020 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 06.03.2020 tarih ve 10031 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan çağrı ilanında 31.03.2020 Salı günü, saat 10.30'da yapılması planlanan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ege Palas Oteli Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılacağı duyurulmuştu. Genel Kurul toplantısının yapılacağı Ege Palas Oteli yönetimi Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihinde İl Valiliklerine gönderdiği ek genelgeye istinaden COVİD-19 virüs tedbirleri kapsamında yer tahsisini iptal etmiştir. Olağanüstü bu durum nedeniyle toplantının adresi değiştirilerek, Olağan Genel Kurul'un aynı tarih ve saatte Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak-İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak- İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,5 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,9 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılına Ait Genel Kurul Toplantı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 04.03.2020 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 06.03.2020 tarih ve 10031 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan çağrı ilanında 31.03.2020 Salı günü, saat 10.30'da yapılması planlanan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ege Palas Oteli Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılacağı duyurulmuştu. Genel Kurul toplantısının yapılacağı Ege Palas Oteli yönetimi Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihinde İl Valiliklerine gönderdiği ek genelgeye istinaden COVİD-19 virüs tedbirleri kapsamında yer tahsisini iptal etmiştir. Olağanüstü bu durum nedeniyle toplantının adresi değiştirilerek, Olağan Genel Kurul'un aynı tarih ve saatte Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak-İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832403BIST