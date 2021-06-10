***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2021 18:22
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Tarihi 02.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
5 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2020 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2021 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir.
-Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 2020 .pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 10.06.2021 tarih ve 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941800
BIST