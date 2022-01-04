***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesi SPK başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 04/01/2022 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZMDC eski metin yeni metin.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988621BIST