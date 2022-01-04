***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2022 15:26
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesi SPK başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 04/01/2022 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZMDC eski metin yeni metin.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988621
BIST
15:281.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 42,38
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:2813,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3346
|Açılış
|: 13,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:2815,1384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,3366
|Açılış
|: 15,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:28773,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 14,64
|Açılış
|: 773,64
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:26
|CRFSA
|46,22
|5.121.361
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|BFREN
|1.192,20
|43.932.444
|% 9,98
|
|VERTU
|27,40
|127.458.105
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,77
|67.206.099
|% -5,25
|
|KUYAS
|5,31
|16.288.808
|% -5,01
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|23,04
|1.872.809.078
|% 5,49
|
|EREGL
|30,08
|1.367.311.958
|% 2,87
|
|GARAN
|11,49
|1.349.149.367
|% 0,26
|
|SASA
|55,90
|1.222.322.115
|% 4,98
|
|SISE
|14,27
|921.989.972
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,47
|680.361.695
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,28
|352.181.480
|% 2,24
|
|GARAN
|11,49
|1.349.149.367
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,62
|58.436.354
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|68.539.642
|% -2,63
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3633
|13,3906
|% 2,47
|
|Euro
|15,0788
|15,1128
|% 2,10
|
|Sterlin
|17,9470
|18,0370
|% 1,99
|
|Frank
|14,4724
|14,5596
|% 1,93
|
|Riyal
|3,5430
|3,5607
|% 1,86
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,10
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,19
|
|Cumhuriyet
|5.148
|5.226
|66,00
|
|Tam
|5.118
|5.252
|64,52
|
|Yarım
|2.474
|2.540
|31,21
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,61
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|0,11
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|0,14
|
Seans Raporu
15:26
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15:41IHEVA
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 626, 915 adet işlem
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15:40IHAAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 941, 918 adet işlem
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 78 artarak (% 2.45 ) 2, 161
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15:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
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