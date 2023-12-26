***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.12.2023 16:04
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "BBB (Tr) " ve görünümü de "Stabil" olup, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "J2 (Tr)" görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini ise "negatif" olarak belirlemiştir. Derecelendirme raporu kurumsal internet sitemizde (www.izdemir.com.tr) yayınlanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229347
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1236
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,4193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,3960
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.938,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.938,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2662
|29,2746
|% 0,42
|
|Euro
|32,2263
|32,3664
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,0931
|37,2791
|% 0,45
|
|Frank
|34,0894
|34,2947
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7850
|7,8241
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|978,99
|981,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,60
|1.181,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,30
|2.058,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN