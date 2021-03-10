***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
10.03.2021 20:34
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824430, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875431
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır. Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833546
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 tarihinde % 88,26 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 58,13
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/03/2020 0 % 88,26 % 5,65 % 94,35 Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yoktur. 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833546
15/10/2020 0 % 88,53 % 5,41 % 94,58 Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yoktur. 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881932
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu Ücret Komitesi Bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ,
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Politikalar ve Üretlendirme Esasları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66,67 % 33,33 4 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
4.5.İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
HALİL ŞAHİN
İcra başkanı / genel müdürün adı
NURİ ŞAHİN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Şirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
HALİL ŞAHİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/10/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
NURİ ŞAHİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/10/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
AHMET BAŞTUĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/10/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MAHMUT NEDİM KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/05/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
HALİS MÜLAYİM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket tazminat konusunda İş Mevzuatı, Çalışma Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Bunun dışında tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0232 441 50 50
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sosyal sorumluluk anlamında Çevreye yönelik yatırımlarımız, kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. Şirketimiz, kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen göstermektedir. Ayrıca Faaliyet Raporunun Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk kısmında sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve Yöneticiler tarafından sürekli takipler yapılmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
37
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
15
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 9.3. maddesinde belirlenmiştir. İlgli Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203670
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hakkı Civan POYRAZOĞLU Başkan, Halis MÜLAYİM Üye Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Halis MÜLAYİM Başkan, Ahmet BAŞTUĞ Üye, Feyyaz YAZAR Üye Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hakkı Civan POYRAZOĞLU Başkan, Ahmet BAŞTUĞ Üye Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917099
BIST