***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824430, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875431Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayır. Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOybirliği bulunmayan işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme EsaslarıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833546Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası13Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 tarihinde % 88,26 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 58,131.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme EsaslarıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYoktur.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı31/03/2020 0 % 88,26 % 5,65 % 94,35 Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yoktur. 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/83354615/10/2020 0 % 88,53 % 5,41 % 94,58 Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı Yoktur. 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881932İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Ücret Komitesi Bulunmamaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ,Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Politikalar ve Üretlendirme EsaslarıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66,67 % 33,33 4 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYoktur.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası4.5.İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıHALİL ŞAHİNİcra başkanı / genel müdürün adıNURİ ŞAHİNYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıŞirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıŞirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHALİL ŞAHİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/10/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)NURİ ŞAHİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/10/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)AHMET BAŞTUĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/10/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)MAHMUT NEDİM KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/05/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)HALİS MÜLAYİM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket tazminat konusunda İş Mevzuatı, Çalışma Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Bunun dışında tazminat politikası bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetim ve Kurumsal Yönetim KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0232 441 50 503.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketimizin insan kaynakları politikasının esasları - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiGörev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerSosyal sorumluluk anlamında Çevreye yönelik yatırımlarımız, kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. Şirketimiz, kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen göstermektedir. Ayrıca Faaliyet Raporunun Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk kısmında sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve Yöneticiler tarafından sürekli takipler yapılmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı1.1.Yönetim Kurulu Üyelerib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgilerg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıEtik Kurallar ve Sosyal Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı37Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 80Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu15Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 9.3. maddesinde belirlenmiştir. İlgli Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal bölümünde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203670Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Hakkı Civan POYRAZOĞLU Başkan, Halis MÜLAYİM Üye Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Halis MÜLAYİM Başkan, Ahmet BAŞTUĞ Üye, Feyyaz YAZAR Üye Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hakkı Civan POYRAZOĞLU Başkan, Ahmet BAŞTUĞ Üye Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917099BIST