***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 18:07
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2020 tarih ve 28 nolu toplantısında
Sn. Selin ŞAHİN'in İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881238
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|BMELK
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|IHGZT
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|754.003.672
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|SKBNK
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|442.262.649
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|ISGYO
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|480.561.536
|% 4,31
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|KARSN
|3,06
|689.664.537
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|9,3092
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|Sterlin
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|Frank
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|8,6822
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|Altın Gr.
|481
|481
|-6,49
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|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
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|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
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|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
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|Çeyrek
|770
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|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-1,01
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|Gümüş Gr.
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|6,15
|-0,22
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|42,14
|0,42
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