***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir Seferihisar açıklarında saat 14 51 de İstanbul Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem neticesinde İzmir'in Aliağa İlçesinde bulunan tesislerimizin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmamıştır. Üretim aynı şekilde devam etmektedir. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yakınlarına ve milletimize başsağlığı,yaralılara acil şifalar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884997BIST