***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 17:37
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İzmir Seferihisar açıklarında saat 14 51 de İstanbul Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem neticesinde İzmir'in Aliağa İlçesinde bulunan tesislerimizin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmamıştır. Üretim aynı şekilde devam etmektedir. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yakınlarına ve milletimize başsağlığı,yaralılara acil şifalar dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884997
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0993
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3876
En Düşük
8,2678
18:059,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0918
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 8,77
|Açılış
|: 506,15
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3795
|8,3876
|% 1,20
|
|Euro
|9,7619
|9,7727
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,7992
|10,8533
|% 1,17
|
|Frank
|9,0958
|9,1506
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2256
|2,2367
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|13,86
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,31
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|37,66
|37,66
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
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17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında