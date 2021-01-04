***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 11:59
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 58,13 oran ile Şirketimiz
ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda, planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL'nin Şirketimize sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Ayrıca değerli yatırımcılarımızın aydınlatılması açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur Yönetim Kurulumuzun 28.10.2020 tarihinde almış olduğu Bedelli Sermaye Artışı kararına ilişkin 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İlgili süreç değerli yatırımcılarımızla Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtası ile paylaşılmıştı. Söz konusu sürece ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu incelemeleri devam etmekte olup gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Şirketimiz faaliyetleri rutin seyrinde devam etmekte olup Şirketimiz ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896596
BIST
13:181.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
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|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:187,3534
En Yüksek
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|: -1,03%
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|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
13:189,0405
En Yüksek
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|: -0,38%
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|Açılış
|: 9,0500
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
13:18456,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,59
|Açılış
|: 456,58
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|NIBAS
|57,20
|19.672.262
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.533.470
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.591.244
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,45
|8.301.315
|% -6,11
|
|CLEBI
|172,90
|103.408.874
|% -5,27
|
|KRTEK
|8,13
|4.838.824
|% -4,91
|
|GUBRF
|83,00
|990.101.317
|% -3,54
|
|KOZAL
|106,30
|957.886.778
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|779.097.793
|% 1,50
|
|GARAN
|10,45
|740.645.543
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,76
|712.219.744
|% 8,20
|
|SKBNK
|1,54
|506.127.156
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.370.404
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.062.065
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.595.889
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|431.119.840
|% 6,77
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3534
|% -1,03
|
|Euro
|9,0326
|9,0405
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0295
|10,0797
|% -0,96
|
|Frank
|8,3250
|8,3751
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% -1,05
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|36,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.076
|27,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|