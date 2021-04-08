***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 27.01.2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesi aşağıdaki şekildedir. -Av.Ahmet Hamdi GÖKDEMİR -Hakkı Civan POYRAZOĞLU Adaylardan Sn. Hakkı Civan POYRAZOĞLU Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.3.6 maddesi kapsamında kriterlerin tamamını taşımakta, Sn. Av.Ahmet Hamdi GÖKDEMİR ise Mayıs 2012 ve Nisan 2018 tarihleri arasında Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunması sebebiyle "g" fıkrası kriteri (son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış olmaması ) hariç kriterlerin tamamını taşımaktadır. Söz konusu liste Tebliğin 4.3.7. nolu maddesi 3'üncü fıkrası gereği 28.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş aynı zamanda adaylardan Sn. Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in 2012-2018 tarihleri arası görev yapmış olduğu süre içinde mali, ticari ve sermaye piyasası hukuku konularında mesleki tecrübesi ile şirketimize sağlamış olduğu katkılar ve şirketimizin dönemsel gereksinimleri göz önünde bulundurularak son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış olmasına karşın tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında azami 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Söz konusu başvurumuz sonucu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.02.2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-1815 sayılı karar ile onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116BIST