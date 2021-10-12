***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 16:25
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.08.2021 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında görüşmelere 12.10.2021 tarihinde başlanmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969828
BIST
16:161.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:169,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:1610,4157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:16510,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 510,25
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:16
|GESAN
|23,76
|212.831.584
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.289.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.422.146
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.012.124
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|69.604.367
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.435.747
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|53,00
|2.684.507
|% -7,02
|
|GARAN
|9,55
|1.314.277.806
|% 1,17
|
|ASELS
|16,49
|1.135.676.622
|% 4,24
|
|THYAO
|14,00
|815.127.748
|% -1,41
|
|SASA
|27,98
|691.639.813
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,86
|632.661.051
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,44
|547.564.157
|% 0,83
|
|GARAN
|9,55
|1.314.277.806
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,80
|173.407.519
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,86
|632.661.051
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|137.540.569
|% -1,32
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0152
|9,0190
|% 0,20
|
|Euro
|10,4121
|10,4157
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,2256
|12,2869
|% 0,21
|
|Frank
|9,6458
|9,7039
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3937
|2,4057
|% 0,04
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.373
|3.424
|22,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|23,63
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|11,42
|
|Çeyrek
|814
|833
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|-0,27
|
Seans Raporu
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