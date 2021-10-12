***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2021 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında görüşmelere 12.10.2021 tarihinde başlanmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969828BIST