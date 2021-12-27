***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi olduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 07.12.2021 tarihinde başlayan arabuluculuk süreci sonlanmış olup, Bugün itibariyle Türk Metal Sendikası tarafından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) grev kararı alındığı tebliğ edilmiştir. Devam eden sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986437BIST