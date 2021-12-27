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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2021 18:07
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi olduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında  07.12.2021 tarihinde başlayan arabuluculuk süreci sonlanmış olup,  Bugün itibariyle Türk Metal Sendikası tarafından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) grev kararı alındığı  tebliğ edilmiştir. Devam eden sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986437


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Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
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Gümüş Gr. 8,44 8,45 0,32  
B. Petrol 76,60 76,60 0,81  
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