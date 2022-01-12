***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 16:35
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmeler neticesinde, 12 Ocak 2022 tarihinde (bugün) imzalanan 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında •İlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacak. Böylece ilk 6 ay için ücret zammı, ortalama %27,4 düzeyinde gerçekleşmesi, •İkinci altı ay için TÜFE oranında anlaşma sağlanmış, Piyasadaki %32-%38 seviyesindeki 2. 6 ay enflasyon beklentisine karşı, işçi sendikalarının oranı daha iyi anlatabilmeleri amacı ile 2. 6 ay için %30 enflasyon artışı yapılarak, enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınması, •Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılması, •Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 35 artış olarak yapılması, Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılması, İkinci yıl için artış enflasyon oranında olması konularında mutabakat sağlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993090
BIST
18:052.064
En Yüksek
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810,08
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.602.403
|% 9,96
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.036.974
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.532.665
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.127
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.036.974
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.532.665
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|406.043.217
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5813
|13,5945
|% -1,54
|
|Euro
|15,5086
|15,5392
|% -1,02
|
|Sterlin
|18,5981
|18,6914
|% -0,81
|
|Frank
|14,7755
|14,8645
|% -0,69
|
|Riyal
|3,6188
|3,6369
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,36
|
|Altın Gr.
|798
|798
|-10,32
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|-0,01
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|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
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Seans Raporu
18:05
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem