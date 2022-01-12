***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmeler neticesinde, 12 Ocak 2022 tarihinde (bugün) imzalanan 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında •İlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacak. Böylece ilk 6 ay için ücret zammı, ortalama %27,4 düzeyinde gerçekleşmesi, •İkinci altı ay için TÜFE oranında anlaşma sağlanmış, Piyasadaki %32-%38 seviyesindeki 2. 6 ay enflasyon beklentisine karşı, işçi sendikalarının oranı daha iyi anlatabilmeleri amacı ile 2. 6 ay için %30 enflasyon artışı yapılarak, enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınması, •Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılması, •Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 35 artış olarak yapılması, Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılması, İkinci yıl için artış enflasyon oranında olması konularında mutabakat sağlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993090BIST