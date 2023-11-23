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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2023 10:17
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS)  22.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketimize ulaşan yazıya göre Türk Metal Sendikası ile 26.09.2023 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 60 günlük yasal süresi kapsamında, Türk Metal Sendikası ile beşinci ve son görüşme 22.11.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibarıyla "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Saygılarımızla, İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219507


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